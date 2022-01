0 Facebook Giovane madre muore improvvisamente a 23 anni, l’addio a Sofia Costantino: “Un dolore incolmabile” Cronaca 28 Gennaio 2022 11:11 Di redazione 2'

Una terribile notizia che ha sconvolto una comunità, una giovane vita interrotta troppo presto, una figlia di soli 2 anni che dovrà crescere senza una madre. E’ morta a soli 23 anni a causa di un malore che non le ha lasciato scampo Sofia Costantino, la ragazza di Termini Imerese.

Lacrime per Sofia Costantino, morta a soli 23 anni

Barista in un noto locale, si preparava per andare a lavoro quando improvvisamente si è sentita poco bene. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La notizia della morte di Sofia Costantino ha lasciato attonite le tante persone che conoscevano la giovane madre, tanti i i messaggi di dolore in suo ricordo. Tutti la descrivono come una ragazza in gamba e una madre forte. “Hai lasciato dentro un dolore incolmabile.. ti porterò sempre nel mio cuore, anche se un pezzo te lo sei portato via con te. Prenditi cura di Carlotta anche da lassù, eri una madre stupenda, esemplare, che non ha fatto mai mancare nulla alla nostra principessa di famiglia.. ti voglio tanto bene e il mio cuore sa che un giorno potrai riabbracciare la tua piccola e tutti coloro che ti vogliono bene. Ciao Sofì”, queste e molte altre le parole di cordoglio per la giovane madre.