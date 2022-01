0 Facebook Belen Rodriguez come tutte le mamme, il pensiero per Santiago: “Spero finisca presto” Spettacolo 28 Gennaio 2022 17:07 Di redazione 2'

Belen Rodriguez e il post che l’avvicina a tutte le madri italiane. La show girl ha condiviso un messaggio per il figlio Santiago che ha ricevuto il plauso di tanti altri genitori come lei. La bella argentina trascorre molto tempo con i suoi figli e anche se siamo abituati a vederla in tv, è proprio come tutte le mamme.

Il pensiero di Belen Rodriguez per Santiago

Così anche lei si è sfogata per la situazione che i bambini stanno vivendo a causa della pandemia da ormai due anni, anche lei ha lamentato questa DAD che i piccoli studenti sono costretti a vivere a fase alterne. In una delle sue storie ha pubblicato l’immagine di Santiago davanti a uno schermo mentre segue una lezione, al post ha allegato un messaggio: “Sperando per tutti i nostri bambini che la situazione DAD possa finire presto, per tornare a vederli interagire tra di loro! Soprattutto per sentire la loro felicità che è senza dubbio fatta da condivisione “da persona a persona”…e non di certo da uno schermo all’altro”.

La speranza di Belen Rodriguez, come d’altronde di tutte le madri italiane, è che Santiago e gli altri bambini possano tornare a seguire in presenza e riavvicinarsi così a una sorta di normalità, che ormai da troppo tempo è andata perduta.