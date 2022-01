0 Facebook Belen Rodriguez e il gesto del figlio Santiago: “Mamma fallo per me”, e lei esplode di gioia Spettacolo 22 Gennaio 2022 15:48 Di redazione 1'

Santiago de Martino è alle prese con i suoi nuovi talenti e mostra alla mamma quello che più desidera. Un giorno da modello per la linea bambino di Hinnominate e poi stilista. Ha 9 anni il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ma sa già quello che vuole della vita.

Il piccolo Santi prende un foglio di carta e disegna un modello di scarpe da ginnastica. Un modellino davvero carino che la mamma non può non notare: un misto tra il brand di lusso Balenciaga e le Nike. “E qui la tua firma” dice il bambino”, ma mamma Belen risponde: “La mia? La tua! Tu hai disegnato la scarpa amore, io non ho fatto niente”.

Belen Rodriguez e il gesto del figlio Santiago

“La farai?” chiede Santiago, una volta ultimato il disegno. “Amore, io faccio questa scarpa che hai disegnato per il nostro marchio”, e Santi: “La prima falla piccola per me”. “Sì, ma la facciamo anche per Hinnominate kids, facciamo tutti i numeri – lo rassicura Belen –. Basta, sei un genio. Dammi cinque!”.