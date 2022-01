0 Facebook Non lo vedono arrivare a lavoro, vanno a casa e fanno la scoperta: Franesco Foglia muore a 29 anni Cronaca 28 Gennaio 2022 17:26 Di redazione 1'

Sentivano che potesse esserci qualcosa che non andava, i colleghi non lo avevano visto arrivare a lavoro e si sono preoccupati. Quando sono andati a casa sua, hanno fatto la tragica scoperta, il loro amico era morto.

Francesco Foglia trovato morto in casa a 29 anni

Un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo, è morto così Francesco Foglia, ragazzo di 29 anni. Ritrovato senza vita nella sua casa di Stienta, in provincia di Rovigo. I colleghi non vedendolo arrivare a lavoro, avevano contatto i suoi familiari, che a loro volta avevano provato a telefonargli senza però ricevere risposta.

In casa sono arrivati i carabinieri di Stienta con i colleghi, ma quando i militari sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Qualche anno fa la madre di Francesco era morta nello stesso tragico modo, un malore fatale. Dolore e commozione per la scomparsa del giovane.