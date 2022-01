0 Facebook Il fidanzato di Aurora Ramazzotti sbotta, Goffredo Cerza parla per la prima volta: “Nulla di più falso” News 27 Gennaio 2022 12:40 Di redazione 2'

Anche Goffredo Cerza interviene sugli ultimi rumors riguardanti la fine della relazione tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Il fidanzato di Aurora Ramazzotti, in una storia su Instagram, se l’è presa con alcune false indiscrezioni circolate anche su di lui.

Fine relazione Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, parla Goffredo Cerza

Tra le tante voci sulla crisi e poi sulla separazione tra Michelle e Tommaso, si era parlato anche del fatto che Goffredo Cerza avrebbe dovuto iniziare a lavorare con il marito della Hunziker, una cosa poi sfumata probabilmente a causa di quanto stava accadendo tra l’imprenditore e la madre di Aurora Ramazzotti. Così il ragazzo, che generalmente preferisce stare lontano dai riflettori, si è visto costretto a intervenire e chiarire la sua posizione.

In una storia su Instagram, condividendo il passaggio dell’indiscrezione che lo riguarda, Goffredo ha scritto: “In mezzo a miliardi di fake news che girano, c’è anche questa che mi ha fatto spaccare. Nulla di più falso, lavoro da un anno e mezzo in un’azienda italiana nel settore automotive. Io e Tommaso ci vogliamo tanto bene, brutti ca**ari”. E’ una delle prime volte che il fidanzato di Aurora Ramazzotti interviene così a gamba tesa, in questo modo ha chiarito bene la sua posizione, mettendo a tacere le voci che lo riguardavano.