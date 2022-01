0 Facebook Si sente male mentre è in bici, Francesco Michalette muore a 57 anni: “Si è consumato un dramma” Cronaca 27 Gennaio 2022 12:14 Di redazione 2'

Un malore fatale mentre andava in bicicletta che purtroppo non gli ha lasciato scampo. E’ morto così Francesco Michalette, chef 57enne originario di Quarto. Si trovava in piazza Padre Pio a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, e mentre stava pedalando si è fermato, si è accasciato al suolo e ha perso i sensi.

Dolore a Quarto e Santa Maria Capua Vetere per la morte di Francesco Michalette

Immediato l’arrivo dei soccorsi, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La notizia della morte di Francesco Michalette ha sconvolto due comunità, quella del comune flegreo e del Casertano. Francesco era molto conosciuto soprattutto per le sue due grandi passioni: la cucina e il ciclismo.

Secondo un primo accertamento il 57enne sarebbe deceduto per un arresto cardiocircolatorio, ma il magistrato di turno giunto sul posto ha disposto il sequestro della salma per effettuare l’autopsia. La notizia della morte di Francesco Michalette si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano Francesco. Tra i messaggi di cordoglio c’è quello dell’associazione cicloamatoriale con cui si allenava: “Buonasera Angeli, purtroppo oggi si è consumato un dramma si è spento il nostro amico Francesco Michalette ci stringiamo al dolore di tutti i suoi cari R.I.P amico nostro”.