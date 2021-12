0 Facebook Belen Rodriguez, la verità su Michele Morrone e Antonino Spinalbese: “Hanno prenotato una stanza” Spettacolo 16 Dicembre 2021 13:28 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ancora protagonista assoluta del gossip. L’argentina è stata beccata mano nella mano con l’attore Michele Morrone mentre usciva da un locale a Milano. Whoopsee ha pubblicato il filmato della showgirl scatenando l’ennesimo polverone.

Antonino Spinalbese è stato totalmente archiviati? I due sono sicuramente in crisi, ma sembrava che la situazione stesse migliorando. Che cosa sarà accaduto ai genitori della piccola Luna Marì?

Belen Rodriguez e Michele Morrone: e Antonino Spinalbese?

Nel frattempo in molto, compreso il settimanale Chi, negano che tra la modella e l’attore ci possa essere qualcosa di più di un’amicizia. Pare che i due si fossero incontrati per motivi professionale e che l’attore abbia scortato la Rodriguez fuori dal locale.T empo fa Morrone in un’intervista aveva raccontato: “Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa…”.

Intanto Antonino si concentra in maniera esaustiva sul lavoro, in particolare nel settore fitness in cui sta operando attraverso un progetto. Come riporta Tgcom, pare che la Rodriguez abbia prenotato una serata romantica con il compagno per Capodanno. Bisognerà dunque attendere le festività per capire come stanno realmente le cose tra i due!