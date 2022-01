0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la rivelazione dell’argentina sui rumors: “Ho scelto la felicità” Spettacolo 24 Gennaio 2022 09:00 Di redazione 1'

Si rincorrono i rumors sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, L’ex coppia è stata fotografata prima all’aeroporto di Milano, quando l’argentina era di ritorno dal viaggio in Uruguay, e poi a Milano a spasso con i bambini e di notte dopo che la showgirl era stata a casa di lui.

Solo oggi, dopo il silenzio stampa dei protagonisti del gossip, Belen fa una rivelazione che potrebbe dire tutto o niente. In un post su Instagram, che racconta un weekend perfetto passato insieme ai figli, Santiago e Luna Marì, e agli amici, la soubrette scrive: “Ho scelto la felicità”. Stefano De Martino era assente perché è a Napoli per le riprese del suo programma “Bar Stella” mentre Antonino Spinalbese non era a Milano, ma dalle stories pubblicate, pare fosse il Liguria dalla famiglia.

A chi si riferiva Belen? Dagli indizi social degli ultimi giorni pensiamo proprio che l’argentina si sia riferita a se stessa e a ai suoi figli dunque nessun uomo farebbe battere al momento il cuore della bella Rodriguez!