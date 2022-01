0 Facebook Michelle Hunziker e la risposta a Trussardi ‘ambigua’, i rapporti tra i due ex dopo la separazione Spettacolo 25 Gennaio 2022 16:02 Di redazione 2'

Dopo l’annuncio della separazione, Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi sembra che abbiano dei rapporti sereni. Perlomeno questo è quanto si evince dagli auguri che il suo ex marito le ha fatto in occasione del suo 45esimo compleanno. L’imprenditore ha condiviso l’immagine della show girl con quello che presumibilmente dovrebbe essere il loro cane e il messaggio: “Happy Birthday a una fantastica donna”.

Come sono i rapporti tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi

Parole molto carine se si considera che vengono da un ex. Una dimostrazione che farebbe pensare come i due siano rimasti in buoni rapporti. Ma a incuriosire in realtà è stata la reazione di Michelle Hunziker, che nella giornata del suo compleanno ha ripostato una serie di auguri che le sono arrivati nelle sue storie Instagram. Per la storia del suo ex marito però ha tagliato il messaggio, c’è solo l’immagine, il tag al profilo del cane e un cuore come emoticon.

In tanti si sono chiesti perché tagliare le parole di Tommaso Trussardi. Un gesto che sembrerebbe inspiegabile, se diamo per assodato che i due siano in buoni rapporti. Dunque, il gesto di Michelle potrebbe lasciar intendere che tanta serenità in realtà non ci sia e per questo abbia scelto di condividere la sua foto con il cane, cancellando le parole dell’ex marito, cui potrebbe aver voluto mandargli un messaggio. Difficile dirlo.