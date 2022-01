0 Facebook Rottura tra Michelle e Tommaso, spunta il consiglio di Eros Ramazzotti alla sua ex durante la crisi Spettacolo 26 Gennaio 2022 11:54 Di redazione 2'

Che i rapporti tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti fossero ormai sereni era cosa nota da tempo. L’ultima loro foto assieme allegri e contenti in compagnia della figlia Aurora, risale allo scorso dicembre in occasione del compleanno della ragazza. Adesso il settimanale Chi ha rivelato un retroscena che riguarderebbe un consiglio che il cantante avrebbe dato alla sua ex moglie rispetto alla crisi con Tommaso Trussardi.

Il consiglio di Eros Ramazzotti a Michelle Hunziker

La show girl svizzera pare che da tempo si fosse allontanata dall’imprenditore, i due, sempre secondo quanto rivelato dal tabloid vivevano in case separate già da prima della comunicazione ufficiale della separazione. E proprio nel culmine della crisi Eros Ramazzotti, chiacchierando con Michelle, le avrebbe dato un suggerimento su come affrontare questo brutto periodo.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Eros Ramazzotti avrebbe suggerito alla moglie di distrarsi con tanta attività fisica. Suggerimento che sarebbe stato seguito dalla Hunziker che da tempo infatti aveva iniziato a seguire lezioni di karate. La vicinanza tra Eros e Michelle ha alimentato poi le voci di un possibile riavvicinamento tra i due, già prontamente smentite però dal cantante. Per ora tra i due ci sarebbe una bella amicizia, nulla di più.