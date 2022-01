0 Facebook Lorenzo muore a 10 anni per Covid, le parole del padre: “Prendeva delle medicine, avevamo deciso di rimandare il vaccino” Cronaca 26 Gennaio 2022 14:02 Di redazione 2'

La notizia della morte di Lorenzo, il bambino di 10 anni deceduto all’ospedale Regina Margherita di Torino a causa di alcune complicanze dovute al Covid-19, ha sconvolto l’Italia intera. Il piccolo non era vaccinato poiché come spiegato dal padre, Simone Gazzano, prendeva dei farmaci particolari e avevano deciso di attendere.

Lorenzo muore di Covid-19 a 10 anni, le parole del padre

Mentre dall’ospedale hanno fatto sapere che Lorenzo non soffrisse di “patologie pregresse che lo rendessero un paziente fragile”, l’ipotesi è che il virus abbia provocato nel piccolo una risposta infiammatoria molto grave, in special modo sulla parte muscolare. Il bambino pare abbia avuto una rabdomiolosi, ovvero una distruzione del tessuto muscolare. Intanto il padre, distrutto dal dolore, ha voluto chiarire che la loro non è una famiglia di no-vax e che solo Lorenzo ancora non aveva ricevuto il siero.

“Per Lollo avevamo deciso di attendere per la vaccinazione. Ci eravamo consultati e, visto le medicine che prendeva a causa dell’epilessia, avevamo deciso che sarebbe stato meglio così. Noi siamo tutti vaccinati in famiglia. Doveva andare così“, queste le parole del padre al Corriere della Sera.