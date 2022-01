0 Facebook Gli negano ingresso al McDonald’s, 88enne estrae pistola e minaccia guardia giurata: denunciato Cronaca 25 Gennaio 2022 14:10 Di redazione 2'

Un anziano signore ha seminato il panico davanti al McDonald’s di Casoria, dopo che la guardia giurata gli aveva negato l’accesso perché privo di green pass ha estratto una pistola minacciando l’uomo.

Minaccia guardia giurata del McDonald’s di Casoria

L’uomo, un signore di 88 anni, voleva entrare per acquistare un gelato, ma non aveva il certificato verde. Quando il vigilante in servizio gli ha chiesto di esibire il documento, l’uomo ha detto di non averlo, dunque, gli è stato negato l’accesso. L’88enne ha così estratto una pistola e l’ha puntata contro la guardia, pretendendo di entrare. Dopo qualche attimo di tensione, l’88enne ha cambiato idea e si è allontanato.

I carabinieri della stazione di Casavatore e di quelli di Casoria sono intervenuti e dopo aver raccolto la descrizione dell’uomo lo hanno individuato e raggiunto a casa. Dopo una strenua resistenza, durante la quale l’anziano si è rifiutato di aprire la porta, i militari, con la collaborazione dei Vigili del Fuoco hanno sfondato la porta. Sequestrata una pistola scacciacani di metallo, priva del tappo rosso e con 11 colpi nel serbatoio. L’88enne è stato denunciato per minaccia aggravata e resistenza al pubblico ufficiale.