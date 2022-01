0 Facebook Il malore alla guida e l’incidente, Napoli piange per Fabio: ‘o Lion non ce l’ha fatta È morto Fabio De Vita. La vittima era in coma. Il triste annuncio sui social, le parole dei genitori e i tanti messaggi d'affetto Cronaca 25 Gennaio 2022 13:46 Di redazione 2'

Era in coma, ricoverato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Ha davvero lottato fino alla fine come un leone ma poi non ce l’ha fatta e il “suo cuore non ha retto“, così come scritto dal padre.

È morto Fabio De Vita

È deceduto Fabio De Vita, il giovane originario di Pianura ha perso la vita. Circa dieci giorni fa, il 36enne ha avuto un malore mentre era alla guida del suo scooter. Questo causò una violenta caduta della vittima che battè la testa a terra.

È morto Fabio De Vita: il post su Facebook

“FABIO ‘O LION NON CE L’HA FATTA. Pianura piange la scomparsa di un suo figlio. Fabio De Vita, 36 anni, una decina di giorni fa ebbe un malore mentre era alla guida di un motorino, nella caduta battè fortemente la testa a terra. Entrò subito in coma. A nulla sono valsi tutti i tentativi dei medici per salvarlo. Fabio ha combattuto in questi giorni proprio come un leone, ma oggi, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere. Alla moglie Carmela e a tutta la sua famiglia vanno le nostre più sincere condoglianze per la grave perdita. CIAO FABIO, RIPOSA IN PACE“.