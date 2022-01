0 Facebook Bimba di sette anni investita mentre va a scuola: sbalzata in aria davanti agli occhi della mamma Cronaca 25 Gennaio 2022 14:11 Di redazione 1'

Un dramma è avvenuto fuori scuola dove una bambina di 7 anni è stata investita da un’automobile prima di arrivare in classe. La piccola stava per unirsi ai compagni in via Cilea quando un auto improvvidamente l’ha travolta.

La piccola era con la mamma nel quartiere di Latina, ex Q, quando una Fiat Punto ha investito la bimba proprio davanti agli occhi attoniti della mamma. E’ stata sbalzata per diversi metri prima di cadere sull’asfalto.

Sul luogo è intervenuto il personale sanitario che ha soccorso la ragazzina in codice rosso e l’ha condotta presso l’ospedale Santa Maria Goretti. La paziente è stata pertanto affidata ai medici. Le condizioni della bambina sono serie, ma si spera che ci siano miglioramenti.