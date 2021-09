0 Facebook Rapina al Mc Donald’s a Pomigliano d’Arco, assalto per rubare l’incasso: colpito un uomo Cronaca 20 Settembre 2021 11:58 Di redazione 1'

Finisce male la rapina al Mc Donald’s di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Il locale si trova al confine con la frazione di Tavernanova di Casalnuovo. Proprio qui i malviventi, a bordo di un furgone postale, si sono avvicinati e hanno assaltato il portavalori contenente l’incasso settimanale.

Rapina al Mc Donald’s a Pomigliano d’Arco

Secondo quanto riporta il Mattino, nell’assalto sarebbe rimasto ferito un vigilante intervenuto per cercare di sventare la rapina. L’uomo sarebbe stato colpito alla testa con il calcio della pistola da uno dei due criminali, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Solo tanta paura insomma dal momento che i banditi hanno anche esploso dei colpi di pistola durante l’assalto.