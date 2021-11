0 Facebook Bufera su Alfonso Signorini per le dichiarazioni sull’aborto: “Noi siamo contrari” Spettacolo 16 Novembre 2021 11:09 Di redazione 1'

E’ bufera nella casa del Grande Fratello Vip per alcune dichiarazioni di Alfonso Signorini a dir poco medievali sull’aborto. Il conduttore ha preso un vero e proprio scivolone scatenando il caos. Andiamo con ordine.

Bufera su Alfonso Signorini per le dichiarazioni sull’aborto

Giucas Casella ha scatenato il tutto. La scorsa settimana gli autori avevano fatto credere all’illusionista che la sua cagnolina fosse rimasta incinta di un cane di grossa taglia. Il concorrente ha così ipotizzato di far abortire la cagnolina. A quel punto la frase di Signorini: “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa“.

L’aborto è legge in Italia dal 1978. Ogni donna può chiedere l’interruzione di gravidanza entro 90 giorni. E’ un diritto. Signorini ha calpestato questo diritto e ha esteso il suo pensiero a Mediaset utilizzando il plurale “Siamo”.