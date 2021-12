0 Facebook Furiosa litigata in treno tra Alex Belli e la moglie Delia: “Non me ne frega” Spettacolo 15 Dicembre 2021 17:49 Di redazione 1'

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip in cui Alex Belli è praticamente uscito sotto al braccio della moglie, sebbene lei abbia detto che ci sarebbe voluto del tempo per far tornare le cose come prima, erano stati avvistati assieme a Roma Termini. Adesso è venuto fuori che sul treno diretto a Milano avrebbero avuto una pesante litigata.

Lite in treno tra Alex Belli e Soleil Sorge

A riportare i dettagli di questa discussione è stato il blog Isa e Chia, le foto della coppia in treno invece sono state pubblicate da Novella. Sembrerebbe che una volta seduti Alex e Delia abbiano iniziato a discutere nuovamente. Probabilmente la moglie ha voluto parlare di nuovo di quanto accaduto tra il marito e Soleil Sorge in tre mesi al Grande Fratello Vip.

A un certo punto Delia si sarebbe adirata e avrebbe anche lanciato la fede sul tavolino davanti alle loro sedute. Una volta giunti a Milano sarebbero stati visti mentre si allontanavano a casa, per cui nonostante i dissapori potrebbero essere tornati a casa assieme.