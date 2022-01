0 Facebook Michelle Hunziker, il gesto di Tommaso Trussardi per il compleanno:”Sei fantastica” e lei mette un cuore Spettacolo 24 Gennaio 2022 17:21 Di redazione 1'

Un gesto di grande affetto quello di Tommaso Trussardi nei confronti dell’ormai ex moglie, Michelle Hunziker, nel giorno del suo compleanno. Sono 45 candeline oggi per la conduttrice svizzera che condivide su Instagram gli auguri di amici, parenti e fan, uno di questi non passa inosservato e riguarda proprio il suo ex.

Dopo l’annuncio della separazione con una nota congiunta all’Ansa, i due dopo 10 anni d’amore insieme, non hanno rilasciato altri commenti sull’addio. Nemmeno i rumors su un ritorno di fiamma della presentatrice con il primo marito, Eros Ramazzotti, ha fatto sì che la bionda svizzera dicesse qualcosa in merito.

Compleanno Michelle Hunziker

Solo oggi emerge il dettaglio, nel giorno del compleanno della Hunziker infatti Tommaso Trussardi condivide per lei gli auguri social pubblicando la foto di Michelle con il loro cane Odino e scrivendo “Happy Birthday a una fantastica donna”. Così Tomaso, ex marito e padre delle figlie Soleil e Celeste, fa ben capire che tra i due c’è il divorzio ma non la mancanza di affetto e stima.