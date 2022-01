0 Facebook Michelle Hunziker in lacrime al compleanno: “Mi state commuovendo” Spettacolo 24 Gennaio 2022 12:05 Di redazione 2'

Michelle Hunziker compie 45 anni e si commuove sui social per i tanti messaggi d’affetto ricevuti. Il compleanno della show girl arriva una settimana dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Tommaso Trussardi, comunicata in una nota congiunta affidata all’Ansa.

Le parole di Michelle Hunziker il giorno del suo compleanno

La show girl in questi giorni ha sempre mostrato il suo lato sorridente, quello scherzoso e ironico. Oggi, in occasione del suo compleanno, è la prima volta che mostra la parte più vulnerabile, quella emotiva e commossa da tante attenzioni. La Hunziker in una storia ha mostrato gli occhi bagnati dalle lacrime e ha scritto: “Tutto quest’amore mi sta commuovendo”. La show girl ha poi condiviso i vari messaggi di auguri che le sono arrivati.

A 45 anni Michelle Hunziker ha una forma invidiabile, il risultato di tanto allenamento. Allenamento cui non ha rinunciato nemmeno nel giorno del suo compleanno. In una delle storie successive, infatti, ha condiviso un video dalla palestra, aggiungendo il commento: “E anche oggi ci si corazza per le battaglie future” . Parole che sembrano quasi un messaggio motivazionale per ciò che le aspetta nelle prossime settimane, che ci sia un riferimento alla separazione? Il pensiero logicamente finisce lì.