Gianni Sperti si arrabbia con Tina Cipollari: "Mi dissocio". Lei lo zittisce e lui risponde: "Parlo quanto parli tu" Spettacolo 24 Gennaio 2022

Scintille tra Gianni Sperti e Tina Cipollari, un gelo del genere tra i due opinionisti in televisione non si vedeva davvero da tempo. Tutto è partito dalla sorpresa che la Cipollari ha organizzato a Uomini e Donne per il compleanno di Gemma Galgani. La protagonista del trono over ha compiuto 72 anni lo scorso 19 gennaio e la sua ‘acerrima nemica’ non poteva perdere l’occasione di attaccarla.

Gianni Sperti attacca Tina Cipollari a Uomini e Donne

Così ha fatto entrare in studio una torta e ha fatto leggere una lettera scritta da lei, in cui però praticamente l’attaccava. L’ha chiamata ‘cretina’ e l’ha criticata, lasciando intendere che di fatto passasse da un letto all’altro. Imbarazzo condiviso in studio a tal punto che Maria De Filippi avrebbe voluto interrompere la lettura, ma la Cipollari l’ha esortata a continuare. Così è intervenuto Gianni Sperti, che è andato contro la collega: “Mi dissocio da tutto quello che hai detto, vorrei vedere te a 72 anni come arrivi! Il giorno del suo compleanno potevi essere più carina”.

A queste parole, che probabilmente non si aspettava, Tina ha risposto chiedendo alla De Filippi di far stare zitto il collega. Così Gianni si è arrabbiato ancora di più e le ha risposto: “Io posso parlare quanto parli tu”. Poi ha chiesto la stessa cosa alla conduttrice: “Maria è vero che io posso parlare quanto parla lei?”. A questo punto la padrona di casa, notando un attrito diverso dal solito, ha chiesto ai due opinionisti se fosse accaduto qualcosa dietro le quinte. Ma nessuno dei due ha risposto a riguardo. Certo è che Sperti è raro che attacchi cosi accanitamente Tina, motivo per cui si ipotizza che ci possa essere stato qualche screzio precedente.