Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi hanno annunciato la separazione con una nota congiunta. Subito si sono cercati i motivi della rottura del matrimonio trai due e tra le tanti voci, che prevedono litigi e retroscena su prospettive di vita diverse, è emerso anche un legame tra la conduttrice svizzera e l’ex marito, Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme dopo l’addio a Tommaso Trussardi

Proprio il cantante romano ha voluto smentire questa voce con una storia su Instagram in cui non si rivolge direttamente al fatto, ma lascia intendere che la sua situazione sentimentale attuale lo svincola totalmente. “Sono free”, dichiara Ramazzotti mentre un paparazzo lo fotografa in compagnia di un’amica. “Lui mi sta fotografando con una mia amica, ma non sono fidanzato, sono free!free”, dice.

Delusione per I fan di Michelle ed Eros che avrebbero tanto voluto un ritorno di fiamma tra gli ex, genitori di Aurora Ramazzotti.