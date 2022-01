0 Facebook Malore in classe, portata d’urgenza in ospedale: muore a 12 anni a causa di un’emorragia cerebrale Cronaca 24 Gennaio 2022 17:58 Di redazione 2'

“Ho mal di testa”, queste le ultime parole di una studentessa di 12 anni che mentre era a scuola si è sentita male e ha perso i sensi. E’ accaduto a Firenze, la giovane è stata immediatamente trasportata all’ospedale Mayer, dove è deceduta dopo quattro giorni di agonia.

La ragazza, studentessa di origini cinesi, era con i suoi compagni in attesa che iniziasse l’ora di Educazione Fisica presso la scuola media Malaparte. Prima ha detto di aver sentito un forte dolore e poi ha perso i sensi. Una volta giunta in ospedale, i medici hanno fatto la terribile diagnosi: una grave emorragia cerebrale. E’ stata in coma per quattro giorni finché il suo cuore ha smesso di battere, nel pomeriggio di domenica.

Il messaggio del preside

Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. La giovane non aveva dato alcun cenno di malessere. I compagni hanno visto l’amica sentirsi male. Dolore e cordoglio a scuola per questa tragedia, il preside dell’istituto ha voluto esprimere con questo messaggio tutta la vicinanza del corpo docenti alla famiglia in questo terribile momento: “E’ una tragedia assurda, inspiegabile. In accordo con la psicologa della scuola abbiamo avvisato i genitori dei ragazzi: saranno loro a comunicare ai loro figli quello che è successo. Oggi, per chi vorrà venire a scuola, in classe ci sarà la psicologa. E’ una situazione terribile non solo per gli studenti ma anche per noi insegnanti. Rientrare in quella palestra sarà duro“.