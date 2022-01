0 Facebook Uomini e Donne, Tina Cipollari svela il segreto di Gianni Sperti: “Ne mette dieci chili nelle mutande” Spettacolo 7 Gennaio 2022 15:01 Di redazione 1'

Tina Cipollari svela un segreto su Gianni Sperti, storico opinionista di Uomini e Donne. Lo scambio di battute tra i due è ironico infatti l’ex vamp parla del “pacco” dell’ex ballerino.

I due opinionisti più amati hanno condiviso con i fan sui social dettagli inediti. La mattinata dell’Epifania, Sperti ha scritto un messaggio ironico per Tina:

“Mi dispiace, sicuramente sarai stanca per la nottata che hai dovuto affrontare. Auguri Befana”. La risposta della donna non si è fatta attendere: “Sì, mi sento tanto stanca, una nottata terribile. Guarda che sono passata anche da te, nella calza troverai dieci chili di ovatta per riempirti le mutande tutto l’anno, visto che la natura è stata poco generosa con te. Beccati questa”.

Troppo divertente lo scambio di battute tra i due tanto da spingere Sperti a rendere pubblica la conversazione, tramite una stories Instagram.