Un’altra triste notizia ha colpito la città di Napoli. Se n’è andato ieri un simbolo della tradizione culinaria e gastronomica partenopea. È infatti deceduto Francesco Condurro dell’Antica pizzeria da Michele.

È morto Francesco Condurro

A comunicarlo gli stessi gestori del locale, con un post pubblicato su Facebook. Soltanto lo scorso 27 dicembre era scomparso Antonio Condurro, ultimo figlio proprio di Michele Condurro.

È morto Francesco Condurro: il post su Facebook

“Oggi è un giorno triste per noi: salutiamo un grande uomo e una persona amata da tutti. Francesco Condurro, dottore commercialista e socio de L’Antica Pizzeria Da Michele, è stato uno dei primi amministratori de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world e tra i fautori dell’apertura di Tokyo, il 31 gennaio 2012, 10 anni fa. I funerali si terranno domani, lunedì 24 gennaio alle 11:30, nella Chiesa San Giuseppe dei Nudi in Via San Giuseppe dei nudi“.

