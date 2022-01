0 Facebook Lutto a Giugliano, addio alla piccola Patrizia: aveva 13 anni È morta Patrizia Calvino. La piccola 'Patty' aveva solo 13 anni. La triste notizia ha sconvolto l'intera comunità giuglianese Cronaca 24 Gennaio 2022 12:24 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto l’intera comunità di Giugliano, località dell’area Nord in provincia di Napoli. È infatti deceduta la piccola Patrizia Calvino, conosciuta da tutti come Patty.

È morta Patrizia Calvino

Sempre solare, ragazza in gamba, Patrizia era conosciuta e voluta bene da tutti. Come riportato da Il Meridiano, non è noto il motivo della scomparsa. Sono tanti i messaggi d’affetto per la piccola.

È morta Patrizia Calvino: i messaggi d’affetto

Il cordoglio per la famiglia, i genitori Vincenzo e Marina e la sorella Raffaella: “Grazie per averci insegnato ad amare“. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15 presso il Centro Uria Chiesa Evangelica di Via Madonna del Pantano.