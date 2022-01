0 Facebook Ospedale chiama familiari per dire che è morta, ma la donna è viva: erano già stati fissati i funerali Cronaca 20 Gennaio 2022 11:16 Di redazione 2'

Una vicenda alquanto anomala quella che arriva dal Casertano, dove l’ospedale avrebbe chiamato i familiari di una donna, Agnese Grimaldi, 52 anni, per comunicare il decesso della signora.

Ospedale comunica che è morta, ma in realtà la signora Agnese è viva

Nella serata di mercoledì è arrivata la chiamata ai familiari che comunicava del decesso della 52enne. La telefonata che nessuno vorrebbe ricevere. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta. Sembrerebbe che i parenti si fossero già mossi per organizzare i funerali ed erano già iniziate le visite di amici per porgere le condoglianze. La donna, a detta del personale sanitario, sarebbe morta di Covid. Era infatti ricoverata in seguito a un peggioramento delle sue condizioni dopo aver contratto il virus. Ma quando i familiari si sono recati al Covid Hospital di Maddaloni hanno scoperto che in realtà la signora Agnese è viva, si era trattato di un terribile errore. Su Tik Tok un utente ha condiviso le immagini dei manifesti funebri.

Mentre in paese si diffondeva la voce del decesso della signora Agnese, i familiari scoprivano che era ancora viva. Le sue condizioni sono stabili, sta ancora lottando contro il Coronavirus ma è viva. I familiari stanno valutando l’ipotesi di presentare denuncia.