Napoli ha il primato dei presidenti della Repubblica: De Nicola, Leone e Napolitano i tre partenopei del Colle Il Presidente della Repubblica. Sono tre gli inquilini nella storia del Quirinale nati nel capoluogo campano: De Nicola, Leone e Napolitano

Tre primati per tre presidenti, un record dei record: il primo Presidente della Repubblica, quello eletto dopo il maggior numero di scrutini e il solo eletto due volte nella storia del Quirinale. Dunque, Napoli è l’unica città ad aver avuto più presidenti della Repubblica nonché luogo di nascita di tre inquilini del Colle, la cui storia è stata davvero significativa per l’Italia.

Il Presidente della Repubblica: De Nicola

Ma cominciamo con ordine. Il primo Presidente della Repubblica è stato Enrico De Nicola. Nato a Napoli l’8 novembre del 1977 e deceduto a Torre del Greco il primo ottobre del 1959, De Nicola è stato avvocato prima che politico. Egli fu eletto capo provvisorio dello Stato dall’Assemblea Costituente il 28 giugno 1946 e ricoprì tale carica dal 1° luglio dello stesso anno al 31 dicembre 1947. Se il tema è quello dei primati è anche giusto ricordare che De Nicola è stato l’unica personalità della storia repubblicana ad aver ricoperto quattro delle cinque massime cariche istituzionali: presidente del Senato, della Camera, della prima Corte Costituzionale e appunto della Repubblica. De Nicola, inoltre, è stato il Presidente con il mandato più breve come capo dello Stato. Gli successe Luigi Enaudi.

Il Presidente della Repubblica: Leone

Per eleggere Giovanni Leone sono stati necessari ben 23 scrutini. Un numero ancora oggi imbattuto. Per il giurista e accademico nato a Napoli il 3 novembre del 1908, ci fu un quorum di soli 13 voti di scarto. Deceduto a Roma il 9 novembre del 2001, Leone è stato il primo inquilino del Quirinale ad auto nominarsi ‘Presidente emerito della Repubblica Italiana‘. Una carica diventata legittima per tutti gli ex presidenti, grazie a un decreto approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri il 25 settembre del 2001. Leone si dimise con sei mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo mandato, a causa di alcune campagne stampa secondo le quali sarebbe stato coinvolto nello scandalo Lockheed.

Il Presidente della Repubblica: Napolitano

È stato il più anziano dei presidenti della Repubblica ma sopratutto l’unico ad essere stato eletto due volte. Giorgio Napolitano, in occasione del suo secondo mandato, aveva 88 anni. Parlando di record, bisogna ricordare anche che Napolitano, nato a Napoli il 29 luglio del 1925, è stato l’unico dirigente dell’ex Partito Comunista Italiano a diventare il principale inquilino del Quirinale. Inoltre, ‘Re Giorgio‘ è per ora il solo ex ‘titolare’ del Colle ancora in vita.

Il Presidente della Repubblica: la città del Quirinale

De Nicola, Leone e Napolitano hanno un altro tratto comune: tutti e tre hanno studiato con successo giurisprudenza a Napoli. Tutti e tre hanno frequentato il liceo nel capoluogo campano (in particolare De Nicola il Genovesi e Napolitano l’Umberto). Leone si è formato come avvocato nello studio proprio di De Nicola. Elementi che hanno testimoniato un aspetto di non poca importanza: la scuola politica e giuridica napoletana è stata protagonista in Italia.