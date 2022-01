0 Facebook Belen si riavvicina a Stefano, la nuova vita di Antonino Spinalbese: tutta palestra e cura del corpo Spettacolo 21 Gennaio 2022 15:33 Di redazione 2'

Mentre non si parla che del riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tutti si domandano che fine abbia fatto Antonino Spinalbese. Il giovane hair stylist, che con la show girl argentina ha avuto la sua prima figlia, Luna Marì, per ora non ha mai commentato la rottura con l’argentina.

Che fine ha fatto Antonino Spinalbese?

Se la show girl in una storia su Instagram si è definita ‘single’ parlando con il figlio Santiago, lui non ha detto nulla sulla separazione da Belen. E proprio quando il gossip nostrano è focalizzato sul ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, c’è chi si chiede che fine abbia fatto Antonino. Il giovane, che è sempre apparso molto taciturno, condivide solo immagini in palestra o della piccola Luna Marì.

Sembrerebbe, dunque, che si stia dedicando alla cura del corpo e alla figlia, con la quale ha trascorso tutto il periodo in cui Belen è stata in Sud America. In una delle ultime storie ha condiviso le immagini di una maschera per il viso e del suo allenamento quotidiano. Poi ha immortalato nuovamente la figlioletta, ma nulla che possa apparire come un collegamento a quanto accaduto con la madre della figlia.