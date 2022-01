0 Facebook Parla con la mamma e il papà si sente male e muore all’improvviso: “Un ragazzo straordinario” Cronaca 18 Gennaio 2022 15:18 Di redazione 1'

La scorsa domenica pomeriggio un dramma è avvenuto in una famiglia dove un ragazzo è morto dopo aver parlato con la mamma e il papà. Il ragazzo si è accasciato al suolo e ha perso i sensi così quando sono arrivati i sanitari del 118 era troppo tardi.

Secondo quanto riportano le testate locali di Palosco, in provincia di Bergamo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

A quanto pare sarebbe stato un malore di natura cardiaca a stroncare la vita del giovane Mirko. “Perdiamo oggi un ragazzo straordinario. Ciao Mirko…”, si legge su Facebook come scrive l’Asd Palosco. Il ragazzo era molto conosciuto in paese proprio per la sua passione per il calcio. Oggi sono stati celebrati i funerali del ragazzo e il Comune ha indetto il lutto cittadino.