"Ti devi fare da parte", dalla lite al sangue: 34enne accoltellato in casa a Torre del Greco, fermato 30enne di Secondigliano Cronaca 18 Gennaio 2022

Lite per motivi sentimentali in casa, 34enne accoltellato più volte: fermato pregiudicato di 30 anni. Tutto sarebbe nato a causa di una discussione legata a motivi gelosia, sarebbero questi i motivi che avrebbero spinto Gennaro Buonocore, originario di Secondigliano e già noto alle forze dell’ordine, a colpire più volte un uomo di 34 anni, che si era presentato presso l’abitazione dove il 30enne si trovava con la sua compagna.

E’ accaduto nella serata di lunedì a Torre del Greco, in un appartamento al II vico di San Vito. I carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in seguito alla segnalazione di una lite. Poco prima, per cause in corso di accertamento che sembrerebbero condurre a questioni sentimentali, il 34enne si era presentato presso l’abitazione dove il 30enne era con la sua compagna e in seguito a una lite l’uomo di 34 anni sarebbe stato accoltellato.

Il 34enne è stato soccorso dal personale sanitario ed è tutt’ora ricoverato, non in pericolo di vita, presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Ha riportato cinque ferite da arma contundente. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il 30enne, fermato successivamente con l’accusa di tentato omicidio. Buonocore è stato trasferito nel carcere di Poggioreale a Napoli ed è in attesa di giudizio.