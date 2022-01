0 Facebook Dramma in Litoranea, uomo ha un infarto e muore dopo un rapporto sessuale Cronaca 18 Gennaio 2022 13:28 Di redazione 1'

Un terribile dramma è avvenuto nei pressi della Litoranea di Campolongo. Un uomo ha avuto un infarto subito dopo aver consumato un rapporto sessuale con una prostituta.

Un uomo di 66 anni, residente a Montoro in provincia di Avellino, è deceduto dopo aver consumato un rapporto. Purtroppo per lui non c’è stato molto da fare e quando i sanitari sono giunti sul posto hanno solo potuto constatare il decesso.

I Carabinieri, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, hanno comunque avviato le indagini ed effettuato tutti i rilievi del caso, ma pare non ci siano proprio dubbi sul fatto che si sia trattato di una morte avvenuta per cause naturali.