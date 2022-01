0 Facebook Il covid uccide ancora, addio ad Alessandro Ciaramella: lutto a Torre del Greco È morto Alessandro Ciaramella. Aveva 37 anni, era imprenditore e musicista. La famiglia ha pubblicato un appello per le vaccinazioni Cronaca 13 Gennaio 2022 18:44 Di redazione 1'

Il dolore si è impossessato di Torre del Greco, località vesuviana in provincia di Napoli. Infatti, secondo quanto riportato da Il Corrierino, un lutto ha colpito l’intera comunità torrese. Una giovane vita è stata stroncata dal coronavirus.

È morto Alessandro Ciaramella

Si è trattato di Alessandro Ciaramella, 37 anni musicista e imprenditore. Il 37enne, che suonava il violino, è ricordato come un ragazzo per bene, solare e disponibile. Tanti i messaggi d’affetto e cordoglio per lui.

È morto Alessandro Ciaramella: il messaggio

“Amici, clienti, questa pandemia non smette di mietere vittime ed oggi, 11 gennaio 2022, abbiamo subito, purtroppo, una grave perdita, un pezzo di cuore se ne va per trasformarsi in una stella grande e luminosa. Domani osserveremo una religiosa chiusura per rendere omaggio ad un instancabile lavoratore. Preghiamo affinché questo incubo finisca, ma nel frattempo continuiamo a vaccinarci, un piccolo gesto può salvarci la vita“.