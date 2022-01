0 Facebook Dramma nell’Alto Casertano, donna trovata impiccata in mansarda Cronaca 18 Gennaio 2022 16:28 Di redazione 1'

Sono stati i suoi familiari a trovarla, non avendo più sue notizie da giorni si sono preoccupati e sono andati a casa sua. Hanno così fatto la tragica scoperta, la donna era impiccata a una corda nella mansarda del suo appartamento.

Donna trovata impiccata a Cusano Mutri

E’ accaduto a Cusano Mustri, in provincia di Caserta, la notizia è stata riportata da Anteprima 24. La donna, un’anziana signora, era ormai senza vita. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Intervenuti sul posto i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso, in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’ipotesi seguita pare sia quella del gesto volontario.