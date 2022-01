0 Facebook Anna Tatangelo, altra bella notizia dopo l’amore con Livio Cori: “Ho il piacere di annunciarvi la seconda stagione” Spettacolo 18 Gennaio 2022 16:05 Di redazione 1'

Anna Tatangelo, una vita piena di soddisfazioni per la cantante di Sora che dopo il successo del programma Scene da un matrimonio ritornerà alla conduzione. Risultati brillanti in tutti i campi per l’ex compagna di Gigi D’Alessio.

L’unione con il rapper napoletano Livio Cori sta andando a gonfie vele. I due hanno anche condiviso insieme un viaggio a Disneyland a Parigi e con loro c’era anche Andrea, il figlio che la bella cantante ha avuto dalla precedente relazione con il cantautore partenopeo.

Proprio recentemente la Tatangelo ha condiviso su Instagram la notizia dell’inizio della seconda stagione del programma da lei condotto su Canale Cinque: “Ho il piacere di annunciarvi la seconda stagione di Scene da un matrimonio!! Ovviamente la seconda edizione partirà con qualche settimana di ritardo per evidenti problemi legati al Covid”.