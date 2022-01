0 Facebook Napoli, ragazza aggredita per motivi passionali: un gruppo di donne le spaccano la testa Cronaca 18 Gennaio 2022 17:59 Di redazione 1'

Terribile aggressione per una ragazza a Secondigliano. La donna è stata presa di mira da cinque persone di sesso femminile che pare le abbiano spaccato la testa,

A riportare la notizia dell’aggressione avvenuta in un panificio a Secondigliano di Napoli, in via del Cassano, è stato Pino Grazioli.

Napoli, ragazza aggredita per motivi passionali in un panificio

Le immagini, di quella che sembrerebbe una spedizione punitiva, hanno fatto il giro del web. Nel video si sente una donna minacciare, forse per motivi sentimentali poi l’aggressione con la ferita alla testa.