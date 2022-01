0 Facebook Alessia Quarto non c’è a Verissimo: “Non l’hanno fatta andare”, svelato il motivo della sua assenza Spettacolo 17 Gennaio 2022 15:28 Di redazione 2'

Alessia Quarto è stata sicuramente la protagonista indiscussa di C’è Posta per Te, il programma condotto da Maria De Filippi. La sua storia di tradimento ha incuriosito gli italiani in studio e quelli a casa che hanno voluto saperne di più anche dopo la trasmissione facendo diventare la ragazza una star dei social, ma la delusione era dietro l’angolo.

A Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin che va in onda sia il sabato che la domenica, c’è uno spazio dedicato alle storie di C’è Posta per Te. Tutti gli utenti credevano di trovare Alessia in questo spazio, proprio per il successo clamoroso che la sua storia ha riscosso, ma non è stato così.

Alessia Quarto non c’è a Verissimo: “Non l’hanno fatta andare”

Tra le storie raccontate dalla Toffanin infatti ci sono quelle di Fernando, Susanna e Giada, ma non quella di Alessia, la più clamorosa e seguita. Probabilmente la decisione della produzione dipende dal fatto che la donna sia stata contagiata del Covid-19. La Quarto era infatti positiva fino a qualche giorno fa e non poteva dunque presentarsi in studio per la registrazione.