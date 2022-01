0 Facebook Belen Rodriguez racconta l’ultima richiesta di Santiago: “Me l’ha chiesto lui” Spettacolo 12 Gennaio 2022 15:13 Di redazione 2'

Tempo di pensare ai social network anche per Santiago De Martino. Il ragazzino, nato dal matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ha 8 anni e ha fatto una richiesta alla quale la mamma non ha saputo dire di no.

Belen Rodriguez alle prese con Santiago De Martino

E’ stata proprio l’argentina a raccontare l’episodio dopo aver preso il figlio a scuola. Durante una storia pubblicata su Instagram, la showgirl annuncia che il figlio le ha chiesto di aprire un profilo su Tik Tok. “Ieri mi ha chiesto il permesso di aprirsi Tik Tok, non so se è da irresponsabili, ma mamma glielo ha dato” ha annunciato. “Si chiama santiagodellavega1. Seguiteci, grazie!”. Gli utenti hanno subito seguito le indicazioni dell’argentina mettendo like alla pagina del bambino.

Al momento non conosciamo l’opinione del papà, Stefano De Martino, sull’ingresso del ragazzino sul social cinese. Nelle ultime ore il conduttore napoletano è finito di nuovo al centro del gossip per le foto in compagnia di Belen. I due sono all’aeroporto e pare proprio che l’ex marito sia andato a prendere la bella sudamericana di ritorno dalle vacanze.