0 Facebook Tassista impazzisce e prende a calci e pugni una ragazza: le immagini sono vergognose Cronaca 14 Gennaio 2022 16:28 Di Piero De Cindio 2'

Sono vergognose le immagini di un episodio collegato a un tassista a Firenze. L’uomo ha preso a calci e pugni una donna dopo averla trasportata per la città lo scorso giovedì 13 gennaio. In piazza Trinità l’uomo ha prima tirato un pugno e poi un calcio ella giovane. Sono dovuti intervenire gli amici per evitare il peggio.

Tassita impazzisce a Firenze e picchia donna

La denuncia di quanto accaduto arriva su Instagram dove la pianista Giulia Mazzoni ha diffuso il video dell’aggressione nelle sue Stories dopo che alcuni utenti l’avevano pubblicato:

“Ieri sera quest’uomo ha picchiato una ragazza che conosco in piazza Santa Trinita, pubblico il suo viso affinché tutti possano vederlo e riconoscerlo. Un fatto gravissimo per il quale prendere provvedimenti. Immediati. Questa persona è ancora in servizio”.

Non sono noti i motivi che hanno spinto l’uomo ad aggredire la ragazza ma in tanti sperano in una sua punizione e in un ritiro di licenza. Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato con il questore e detto: “È un fatto gravissimo e inaccettabile per una città come Firenze. Mi auguro che le forze dell’ordine e le autorità giudiziarie individuino questa persona che merita di essere perseguita con la massima severità”.

Video Il Corriere Fiorentino: