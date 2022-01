0 Facebook Il Casertano in ansia per Robert, scomparso a 15 anni. L’appello della madre: “Vi prego aiutatemi” Cronaca 14 Gennaio 2022 13:02 Di redazione 1'

Ha ricevuto in poco tempo molte condivisioni il post di una madre che ha chiesto di essere aiutata a ritrovare il figlio 15enne uscito di casa e non è più rientrato. E’ accaduto a San Cipriano d’Aversa.

Robert Baboi scomparso da casa a 15 anni

Il giovane, Robert Baboi, di origini straniere, è uscito di casa giovedì 13 gennaio e non è più tornato. La madre ha spiegato che era vestito con una tuta nera e che non ha più sue notizie: “Sono la mamma di baboi robert il ragazzo di 15 anni in foto…. si è allontanato da casa ieri 13 gennaio 2022 e non è più tornato… se lo vedere vi prego di chiamarmi 3533585628. È alto e magro e veste una tuta di colore nero”.

In tanti si sono mobilitati per aiutare la donna a ritrovare il figlio scomparso. Seguono aggiornamenti.