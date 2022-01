0 Facebook Luca Sepe, le condizioni dal Cotugno di Napoli: “Me ne devo uscire. Vi devo chiedere scusa per questo” Spettacolo 12 Gennaio 2022 15:38 Di redazione 1'

Luca Sepe aggiorna ancora i fan sulle condizioni di salute dopo il ricovero per Covid. Il comico napoletano ha aggiornato i follower di Instagram, ma questa volta le sue parole hanno destato scompiglio in quanto riferite al trattamento medico.

Proprio a causa di queste considerazioni però Luca Sepe ha voluto fare altre stories in cui spiegava nel dettaglio le parole pronunciate poco prima. “Le mie parole dette poco prima non vogliono essere contro gli infermieri. Le persone che lavorano qui in questo reparto fanno un lavoro impeccabile e faccio loro i miei complimenti. Qualcuno forse ha frainteso e ha potuto pensare che ce l’avessi con loro. Io ironizzavo come è il mio personaggio che no n è piacevole, soprattutto in ospedale dove non si hanno orari normali per dormire, essere svegliati alle 5.30 del mattino, ma è normale. Lo dico anche se si capiva vedendo le mie storie”.

Il comico è stato ricoverato per problemi respiratori, carenze dovute al Covid e ha destato molta preoccupazione in tutti coloro che lo seguono con affetto da molti anni.