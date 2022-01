0 Facebook Dolore nel Casertano per Vincenza Famiano, giovane madre morta a 32 anni a un mese dalla nascita del figlio Cronaca 13 Gennaio 2022 09:24 Di redazione 2'

Dolore a San Marco Evangelista per una tragica notizia che riguarda una giovane madre. Si chiamava Vincenza Famiano ed è morta a soli 32 anni. E’ deceduta un mese dopo la nascita del suo bambino, Christian.

La notizia è stata riportata da Edizione Caserta, sembrerebbe che la giovane madre sia morta a causa di un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo. Pare che Enza già in passato avesse sofferto di problemi cardiaci, ma la voglia di diventare madre l’aveva spinta a provarci. E finalmente con il marito avevano coronato il suo sogno, a pochi giorni dal Natale era nato il loro primogenito.

Dopo la grande gioia di quella nascita è arrivata la tragedia. Enza era in casa quando ha avvertito un malore, nonostante il celere arrivo dei soccorsi, per la 32enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. La notizia della morte di Vincenzo Famiano è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano lei e la sua famiglia. I funerali della giovane madre dovrebbero tenersi questo giovedì, proprio nel giorno in cui il piccolo Christian compie un mese di vita.