Luca Sepe scherza dall'ospedale: "Non so perché non è arrivato" Spettacolo 13 Gennaio 2022

Luca Sepe torna a parlare dall’ospedale Cotugno di Napoli dove è ricoverato dallo scorso 1 gennaio. Il cantante soltanto ieri aveva spiegato di essere stato frainteso rispetto ad alcune cose dette riguardo agli infermieri della struttura, sottolineando come lui scherzi sempre. E anche nelle ultime storie si è divertito a fare ironia dalla sua stanza.

Luca Sepe scherza dal Cotugno

Nella tarda serata di mercoledì ha detto di essere in attesa dell’esito del tampone: “L’ultimo non è arrivato. Non so perché, ma se fossi stato negativo me l’avrebbero detto“. Poi non è mancata la storia di prima mattina con l’arrivo della colazione. Luca Sepe, infatti, sta documentando l’intera degenza in ospedale.

Questa volta ha mostrato il caffè che finalmente avrebbe bevuto dopo 13 giorni di ‘astinenza’. “Non è proprio caffè – dice Luca Sepe nella sua ultima storia su Instagram – ma ce lo faremo bastare, dopo 13 giorni è caffeina. Poi magari aiuta anche ad andare in bagno, ma questi sono dettagli che si possono anche tralasciare, però vi farò sapere anche quello”. A giudicare dall’ironia il cantante sta sicuramente meglio, come lui stesso ha più volte detto.