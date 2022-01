0 Facebook Stefano De Martino fidanzato: “E’ stata la mia unica storia importante, mentre del matrimonio con Belen non posso dire che è fallito” Spettacolo 11 Gennaio 2022 15:19 Di redazione 2'

Stefano De Martino è a Disneyland Paris insieme al figlio Santiago mentre Belen Rodriguez è in argentina in compagnia dell’amica Patrizia Griffini. I due sembrano più lontani che mai, ma il loro matrimonio e il passato insieme non può essere cancellato e così il conduttore di “Bar Stella” torna a parlare della sua ormai ex moglie.

Stefano De Martino fidanzato con una ragazza di Napoli

Recentemente, e nuovamente, al centro del gossip per un presunto flirt, Stefano De Martino sarebbe, secondo il settimanale Chi, impegnato con una giovane e bellissima ragazza napoletana estranea al mondo dello spettacolo. I due avrebbero deciso di non farsi vedere pubblicamente insieme per non alimentare gossip. De Martino ha dichiarato che, dopo il matrimonio con l’argentina, l’unica persona che ha frequentato in maniera seria è stata l’imprenditrice Gilda Ambrosio.

Nei confronti del gossip e dei media ha dichiarato: “Si è anche complici di certe dinamiche, è inutile prendersela con il mondo – ha sottolineato -. Se stai facendo un lavoro e in giro si parla della tua vita privata, forse dipende anche dal segnale che mandi tu agli altri”.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Precisando su Belen poi ha aggiunto: “In realtà penso che la fine del nostro matrimonio non è stata un fallimento. In generale se un’unione è compiuta e ha portato qualcosa di bello come un figlio non lo è mai. Ora stiamo bene, facciamo del nostro meglio e le cose vanno davvero bene. I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire il matrimonio con Belen è fallito. Dico che nella migliore delle ipotesi si è ‘compiuto’ ed è qualcosa di bello che c’è stato. Ogni storia d’amore ha un inizio e una fine. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema, perché si cercano gli altri per non riflettere e riversare su di loto il compito di farlo”.