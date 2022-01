0 Facebook Scuole chiuse nel Napoletano, arriva la decisione dei sindaci: “Troppi contagi, sospese attività didattiche di ogni ordine e grado” Cronaca 12 Gennaio 2022 11:11 Di Fabiana Coppola 1'

Il Comune di Nola ha provveduto per la sospensione delle attività didattiche in presenza di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. La decisione arriva dopo la sospensione dell’ordinanza del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, da parte del Tar.

Lo hanno deciso il Gaetano Minieri, in sinergia con i sindaci dei comuni di Brusciano, Cicciano, Comiziano, Mariglianella, Palma Campania, Pomigliano D’Arco, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Visciano e Marigliano

Fino al 19 gennaio non si tornerà indietro, in attesa dei nuovi dati epidemiologici forniti dall’ASL Na3 Sud. “Un provvedimento maturato soprattutto da un esponenziale aumento dei contagi nel nostro territorio, dall’elevato rischio che si corre nel trasporto pubblico e dalla bassa incidenza vaccinale in età pediatrica – spiega il sindaco Gaetano Minieri – Una misura precauzionale dolorosa ma necessaria per contrastare il dilagante tasso epidemiologico”.