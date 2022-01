0 Facebook Serena Rossi: cancellato il matrimonio con Davide Devenuto, l’attrice fa l’annuncio Spettacolo 11 Gennaio 2022 18:29 Di redazione 2'

Serena Rossi e Davide Devenuto, il matrimonio non s’ha da fare! I due attori non si sposeranno. La napoletana ha chiarito che, dopo la proposta arrivata dal compagno in diretta aDomenica In, non sono ancora iniziati i preparativi per le nozze.

Al settimanale Di Più Tv la Rossi ha dichiarato che per lei ci sono solo matrimoni sul set: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”.

Serena Rossi e Davide Devenuto: no al matrimonio

Al momento Serena Rossi è impegnata sul set di Mina Settembre per la seconda stagione. Per ora quindi i due non si sposeranno e il loro amore, nato sul set di Un Posto al Sole, sarà ancora in stand by. Nel 2016 la coppia ha avuto il primo figlio: Diego e successivamente Serena e Davide hanno acquistato una casa a Roma dove vivono.