0 Facebook Nancy Coppola parte per il Natale con la famiglia: “Un bacio da qui” Spettacolo 23 Dicembre 2021 12:44 Di redazione 1'

Un Natale diverso per Nancy Coppola e la sua famiglia. La cantante neomelodica ha deciso di staccare totalmente e volare lontano da Napoli per le vacanze. Assieme al marito e ai suoi due figli hanno decido di regalarsi una straordinaria vacanza.

Le vacanze di Natale di Nancy Coppola

Nancy aveva annunciato sui social che sarebbe andata ‘ufficialmente in ferie’. Nella pubblicazione della sua ultima esibizione a una festa, aveva spiegato che sarebbe partita con la sua famiglia. In un video successivo la cantante neomelodica ha mostrato alcune foto della sua famiglia in aereo e poi in una meravigliosa piscina.

Sono volati a Santo Domingo, in uno straordinario resort, dove si godranno le ferie natalizie al caldo. Il post ha ricevuto moltissimi like e commenti, in tanti hanno voluto augurare buone vacanze alla cantante e alla sua famiglia.

Il video pubblicato da Nancy Coppola