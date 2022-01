0 Facebook Santiago De Martino fa uno ‘sgarro’ al papà: “Non si può avere tutto dalla vita e mio figlio non si sente napoletano” Spettacolo 10 Gennaio 2022 14:52 Di redazione 1'

Sta diventando esilarante un video che ritrae Stefano De Martino e Santiago De Martino mentre spiegano ai follower il vizietto del bambino. Come tutti i padri anche il conduttore sogna che il figlio tifi per la sua stessa squadra, in questo caso per il Napoli, ma pare proprio che Santiago, che è nato e vive a Milano, abbia un’altra passione.

Stefano De Martino lo deve ammettere, ci è rimasto davvero male, ma si sa i figli sono gioie e dolori. Per il napoletano questo è un vero dramma familiare: avere un figlio che tifa per la Juventus in maniera così sfacciata non è di certo bello per un partenopeo d.o.c.

E’ chiaramente un dramma ironico infatti Stefano stesso ribadisce: “Non si può avere tutto dalla vita, ho un figlio meraviglioso però è juventino”.

Video: