0 Facebook Alessia Quarto e il motivo del successo inaspettato, da C’è Posta per Te al boom di followers: “Chi sono io?” La giovane di Boscoreale continua a domandarsi il perché di tanto seguito, il suo profilo in poche ore ha superato i 100mila followers Spettacolo 10 Gennaio 2022 14:01 Di Sveva Scalvenzi 2'

Fino a qualche giorno fa nessuno l’avrebbe riconosciuta per strada, oggi Alessia Quarto è diventata uno dei volti più visti in rete nelle ultime 24 ore. Protagonista di una delle storie raccontate a C’è Posta per Te, è stata tradita dall’ex marito che ha avuto come amante la cugina. Una vicenda alquanto bizzarra che ha scatenato l’interesse del pubblico nei confronti di questa ragazza originaria di Boscoreale.

Alessia Quarto, da Boscoreale a C’è Posta per Te: promossa a ‘influencer delle donne tradite’

Alessia non ha ceduto alle ‘preghiere’ di Giovanni nello studio di Maria De Filippi e con un pizzico di ironia napoletana gli ha ‘chiuso la busta in faccia’. In poco tempo il suo profilo Instagram è stato letteralmente bloccato dai tanti messaggi ricevuti. Da che contava una manciata di followers, da questo lunedì mattina, ha superato i 100mila seguaci, diventando ‘una influencer delle donne tradite’. Ma quale sarà mai il motivo di tanto successo? Se lo domanda anche lei che oggi è intervenuta su Radio Marte nel programma di Gianni Simioli. “Io in radio? Ma chi sono?”.

Ed è la stessa domanda che Alessia continua a ripetersi da ieri, proprio non riesce a credere al perché di tanto seguito. Eppure a quanto pare la giovane protagonista di C’è Posta per Te, soprannominata ‘la queen’, piace a un vasto pubblico. Il motivo? Da un lato sicuramente tante donne o persone tradite si saranno immedesimate nella sua storia, il dolore di un tradimento porta a fare unione e a cercare chi ha subito lo stesso torto. A rendere ancora più semplice quest’identificazione c’è il fatto che Alessia si è presentata sin da subito come una ragazza semplice, della porta accanto.

Nemmeno in tv, durante la sua partecipazione a C’è Posta per Te, si è mostrata in modo diverso. In puntata ha parlato come se stesse interloquendo con una sua amica, anche quando ha chiesto all’ex marito, rispetto alla sua amante, “come ce l’ha?”. E forse questa spontaneità ha fatto conquistato una gran parte del pubblico, la stessa che ha mostrato nelle storie pubblicate sui social, continuando a chiedersi con stupore: “Chi sono io? Cosa posso mai dire?“.