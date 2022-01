0 Facebook Ragazzo di 17 anni trovato morto in un ostello, ucciso per gelosia. Il padre: “Vittima di un’imboscata” News 9 Gennaio 2022 12:44 Di redazione 2'

Sarebbe stato ucciso per gelosia. E’ questa l’ipotesi che sta prendendo corpo nelle indagini dei carabinieri di Trieste, riguardo il ritrovamento di un giovane di 17 anni morto in un ostello. Fin da un primo esame esterno della salma si era escluso il decesso per cause naturali e seguita la pista dell’omicidio.

Giovane di 17 anni ucciso in un ostello a Trieste

Il cadavere del ragazzo, Robert Trajkovich, di origini serbe, è stato trovato sabato sera in un ostello. Il giovane sarebbe stato strangolato per motivi di gelosia da un ragazzo poco più grande di lui. Nella notte, infatti, è stato fermato un 20enne. Potrebbe essere lui l’autore dell’omicidio, che sarebbe avvenuto dopo una violenta lite per una ragazza. Secondo quanto reso noto dalla Procura di Trieste il 17enne sarebbe stato ucciso con un laccio nel sottoscala della struttura ricettiva.

Intanto il padre della giovane vittima ha parlato di un’imboscata. “Mio figlio e’ stato vittima di un’imboscata. Robert aveva un appuntamento con la sua ragazza in una struttura ricettiva. Il suo ex fidanzato, un 20enne di origini marocchine, era geloso. Gli ha teso un’imboscata. Robert aveva avvisato che stava arrivando dal rione di S.Giacomo. L’ex ragazzo si trovava con la giovane. Quindi e’ sceso, gli sarebbe andato incontro e l’avrebbe strangolato. C’era anche un romeno con lui.Non si sa se l’hanno messo in macchina o se l’hanno strangolato subito”.

Il ventenne avrebbe già reso dichiarazioni spontanee sull’accaduto.