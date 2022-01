0 Facebook Omicidio del piccolo Daniele, parla il nonno: “Non voleva stare con il papà a Capodanno” Cronaca 4 Gennaio 2022 11:38 Di redazione 1'

Parla il nonno del piccolo Daniele, ucciso dal padre a Capodanno. Nella villetta di Chiesa a Gazzada Schianno, a Varese, l’uomo parla della tragedia: “Il bambino non voleva andare. Noi abbiamo sbagliato a portarlo dal papà. Ma lui aveva il permesso del giudice…”.

Daniele ucciso dal papà a Varese

Come riporta il Corriere della Sera, Daniele è stato ucciso dal padre, Davide Paitoni, a 7 anni, per vendetta contro l’ex moglie. Aveva provato ad uccidere anche la 36enne, ma senza successo. E’ stato ritrovato dopo l’efferato delitto sul colle Sant’Elia, chiedeva ai Carabinieri di mettere fine alla sua vita. Il pm ha contestato per lui la premeditazione, per vi dei messaggi lasciati, e i motivi abietti del delitto.

L’uomo si trovava agli arresti domiciliari per tentato omicidio ma il giudice gli aveva concesso la possibilità di vedere il figlio nella casa del padre. La moglie e la famiglia avevano denunciato il 40enne ma queste denunce non erano giunte a buon fine per cui il giudice non aveva tolto all’uomo la possibilità di vedere il figlio.